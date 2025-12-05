Смит и Моррель договорились о титульном поединке
Дата боя будет объявлена позже
19 минут назад
WBO объявила о достигнутом соглашении по бою между временным чемпионом WBO в полутяжелом дивизионе британцем Каллумом Смитом (31-2, 22 КО) и кубинцем Давидом Моррелем (12-1, 9 КО).
«Всемирная боксерская организация (WBO) настоящим сообщает, что получила письменное подтверждение от Matchroom Boxing и TGB Promotions/Warriors Boxing о том, что стороны достигли соглашения по поводу боя за титул временного чемпиона WBO в полутяжелом весе между Каллумом Смитом и Дэвидом Морреллом.
Соответственно, торги на право проведения боя, запланированные на сегодня в главном офисе WBO, были отменены незамедлительно.
В соответствующее время стороны официально объявят дату поединка, место проведения и официального промоутера».
Моррель в своем последнем бою, который состоялся 12 июля, победил раздельным решением судей россиянина с австралийским паспортом Имама Хатаева.
Смит в феврале победил единогласным решением британца Джошуа Буатси и завоевал титул временного чемпиона.
Напомним, победитель станет претендентом на пояс Дмитрия Бивола, который готовится к возвращению на ринг в январе 2026 года.