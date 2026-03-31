Усик и Джошуа встретились с Шевченко, но не на футбольном поле
Александр не исключает возможности проверить на прочность президента УАФ
32 минуты назад
Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о встрече с президентом УАФ Андреем Шевченко и экс-чемпионом в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).
«Мы с Энтони были счастливы встретиться и пообщаться с легендой украинского футбола Андреем Шевченко.
И кто знает… Возможно, когда-нибудь нам повезет сыграть вместе на настоящем футбольном поле».
Отметим, что Усик и Джошуа вместе проводят тренировочный лагерь в Испании.
Ранее звездный промоутер Эдди Хирн поделился подробностями подготовки Джошуа вместе с командой Усика.
