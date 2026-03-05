Владимир Кириченко

Американец Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) и мексиканец Вильям Сепеда (33-1, 27 KO) получили шанс побороться за вакантный титул WBC в легком дивизионе.

Как сообщает The Ring, WBC назначила титульный бой Роуча и Сепеды. Теперь у команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о поединке без промоутерских торгов.

Интересно, что WBC почему-то проигнорировал своего временного чемпиона Хавьера Эрреру, который по логике должен был получить титульный шанс.

Пояс WBC стал вакантным после того, как 31 января чемпион организации Шакур Стивенсон победил обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса. Правила WBC запрещают боксеру владеть титулами других организаций в других весовых категориях.

Сепеда последний бой провел в июле прошлого года, когда проиграл тогдашнему чемпиону WBC Стивенсону единогласным решением судей.

Роуч в последний раз дрался в декабре 2025-го, когда свел вничью бой за временный титул WBC в первом полусреднем весе против Исаака Круса.

Ранее бывший чемпион мира в легком дивизионе Василий Ломаченко поддержал олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубку.