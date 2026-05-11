Денис Седашов

Британский супертяжеловес Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО) впервые прокомментировал потерю титула WBO в поединке против Даниэля Дюбуа (23-3, 22 КО). Несмотря на драматическое начало встречи, Уордли не смог удержать преимущество и уступил нокаутом в конце боя.

На своей странице в Х боксер отдал должное сопернику и поблагодарил болельщиков за поддержку:

Моё тело меня подвело, но сердце – нет. И с этим я могу смириться. Привет, Даниэль. Спасибо тебе за отличный бой, достойный места в учебниках истории. Спасибо Манчестеру и всем, кто был со мной на этом пути. Фабио Уордли

