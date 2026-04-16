Малик Скотт, бывший тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV поделился мыслями о поединке Александра Усика (24-0, 15 КО) против Рико Верховена.

«Я думаю, что этот бой – «Капитан Очевидность». Ради продажи этого поединка Верховена называют великим кикбоксером и великим бойцом, но если бы Рико дрался против кого-то из топ-20 рейтинга, я бы дал ему шансы. Однако я не даю ему абсолютно никаких шансов против такого соперника, как Усик.

Если что-то и может произойти в этих обстоятельствах, то не из-за человека, который пришел сюда из совершенно другого вида единоборств. Я просто не представляю, что Рико даст Усику действительно сложный бой. Я хвалю Рико за его чрезвычайный азарт, за то, что принял этот вызов, но когда речь идет о боксе, я всегда буду на очевидной стороне».