Турки ответил, будет ли Саудовская Аравия сокращать расходы на бокс
Категоричный ответ от самого влиятельного промоутера мира
2 дня назад
The Ring опубликовал ответ владельца издания, главы Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейха на материал New York Times о финансовых ограничениях в Суверенном фонде Саудовской Аравии (PIF).
«Его Высокопреосвященство Турки Аль Аш-Шейх решительно опроверг недавнюю информацию о якобы сокращении расходов на боксерские мероприятия.
Аль Аш-Шейх утверждает, что эта информация «на 100% не соответствует действительности», и ясно дал понять, что «в 2026 году будет объявлено о многих сюрпризах».
Согласно данным источников New York Times, представители PIF начали информировать международных инвесторов, что фонд практически не имеет возможности выделять дополнительные средства на новые проекты в ближайшем будущем.
Что касается изменений в спортивных инвестициях PIF, информации в материале не было предоставлено.
Напомним, Аль аш-Шейх анонсировал два боя Джошуа в 2026 году.
