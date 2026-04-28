Скандал на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми — президент Европейской федерации (EWF) Астрит Хасани подверг украинскую спортсменку Ирину Домбровскую публичному давлению. Причиной агрессивного поведения должностного лица стал отказ украинки принимать участие в совместной фотосессии с представительницей России.

Хасани в резкой форме выразил недовольство позицией Домбровской, апеллируя к лозунгу о «спорте вне политики».

Это неприемлемо, потому что это спорт. В нашей организации спорт превыше политики. Астрит Хасани

Видео разговора опубликовал тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сухоцкий.

