«Назидание» вместо поддержки — президент EWF агрессивно отреагировал на отказ украинской спортсменки фотографироваться с россиянкой
Астрит Хасани давил на украинку Домбровскую
около 1 часа назад
Скандал на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми — президент Европейской федерации (EWF) Астрит Хасани подверг украинскую спортсменку Ирину Домбровскую публичному давлению. Причиной агрессивного поведения должностного лица стал отказ украинки принимать участие в совместной фотосессии с представительницей России.
Хасани в резкой форме выразил недовольство позицией Домбровской, апеллируя к лозунгу о «спорте вне политики».
Это неприемлемо, потому что это спорт. В нашей организации спорт превыше политики.
Видео разговора опубликовал тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сухоцкий.
Напомним, что сборная Украины попала в топ-5 медального зачета чемпионата Европы-2026 по тяжелой атлетике.
