Владимир Кириченко

Украинка Анастасия Петренко (8-0, 4 КО) завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем дивизионе.

30-летняя Петренко победила мексиканку Марию Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО) единогласным решением судей – 97-93, 96-94, 97-93.

Поединок прошел на шоу в Бельгии.

Для Петренко это был первый бой за пределами Украины. До этого она владела титулами WBC Francophone и WBC Ukraine в легчайшем весе.

Отметим, что мексиканка шла на серии из 6 побед.

