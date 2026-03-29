Украинка Петренко стала чемпионкой мира во втором наилегчайшем весе
На шоу в Бельгии Анастасия победила грозную мексиканку
около 3 часов назад
Украинка Анастасия Петренко (8-0, 4 КО) завоевала вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором наилегчайшем дивизионе.
30-летняя Петренко победила мексиканку Марию Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО) единогласным решением судей – 97-93, 96-94, 97-93.
Поединок прошел на шоу в Бельгии.
Для Петренко это был первый бой за пределами Украины. До этого она владела титулами WBC Francophone и WBC Ukraine в легчайшем весе.
Отметим, что мексиканка шла на серии из 6 побед.
