Умер бывший соперник Мохаммеда Али и Фрейзера
Он провел 83 боя на профессиональном ринге
около 2 часов назад
Джо Багнер / Фото - Yahoo
В возрасте 75 лет умер британский боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО).
Багнер дважды владел титулами чемпиона Великобритании и Содружества в тяжелом дивизионе, был трехкратным чемпионом Европы.
В 1973 году Багнер дрался с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером в тяжелом весе. Обоим боксерам он проиграл по очкам. В 1975 году Джо провел реванш с Али, где снова потерпел поражение.
В течение своей карьеры из 83 боев Джо также выходил на ринг против таких соперников, как Эрни Шейверс, Генри Купер и Фрэнк Бруно.
Ранее умер бывший чемпион мира в двух дивизионах.
Поделиться