Владимир Кириченко

В возрасте 75 лет умер британский боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО).

Багнер дважды владел титулами чемпиона Великобритании и Содружества в тяжелом дивизионе, был трехкратным чемпионом Европы.

В 1973 году Багнер дрался с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером в тяжелом весе. Обоим боксерам он проиграл по очкам. В 1975 году Джо провел реванш с Али, где снова потерпел поражение.

We are deeply saddened to learn that Joe Bugner has passed away, aged 75.



Bugner fought Muhammad Ali and Joe Frazier back-to-back in 1973, and would go on to rematch Ali in 1975. He also shared the ring with the likes of Earnie Shavers, Henry Cooper and Frank Bruno during his 83… pic.twitter.com/YRJDHDJvmI — Boxing News (@BoxingNewsED) September 1, 2025

В течение своей карьеры из 83 боев Джо также выходил на ринг против таких соперников, как Эрни Шейверс, Генри Купер и Фрэнк Бруно.

Ранее умер бывший чемпион мира в двух дивизионах.