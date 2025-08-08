Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаума (12-0, 10 КО), для The Ring поделился мыслями о своем клиенте.

«Мозес может стать знаменосцем британского спорта на международной арене – не только как боксер, но и как культурная икона мирового уровня.

Когда думаешь о таких людях, как Тайгер Вудс или Леброн Джеймс, он из этой когорты. Он будет одним из тех, о ком будет казаться, что он был всегда, даже несмотря на молодой возраст. Это парень, на которого равняются, которого чрезвычайно будут уважать. Без сомнений, он станет знаменосцем британского бокса и спорта на многие годы вперед.

Для меня ключ в его способности усваивать информацию и выполнять указания, а также реализовывать то, над чем он работает каждый день в зале, под давлением.

Это как смотреть, как Дэвид Бекхэм бьет штрафной на «Олд Траффорд» против Греции, чтобы вывести Англию на чемпионат мира. Неважно, где они находятся, они это делают. Как Тайгер Вудс, который забивает с 6 метров, или Леброн, который кладет решающий трехочковый в концовке. Это способность полностью абстрагироваться и выполнить то, чему они так упорно учились.

Для меня это наиболее впечатляет в Мозесе. У него есть этот темперамент – темперамент, умноженный на талант, на тяжелую работу, решимость и настоящую настойчивость, чтобы стать тем, кем он знает, что может стать.

Речь не только о Диллиане Уайте, но и о том, с кем он встретится в следующие пять-семь месяцев, чтобы подниматься в рейтингах. Есть победитель пары Филип Хргович – Дэвид Аделайе, есть Отто Валлин или, возможно, Кубрат Пулев. Есть несколько парней, за которыми я слежу.

Но если вы спросите, будет ли Мозес драться за мировой титул в следующем бою или через один – все зависит от того, какие возможности появятся, и сочтет ли сам Мозес это правильным шагом для себя. Тогда мы пойдем на это».