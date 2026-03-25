Владимир Кириченко

Обладатель титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (24-0, 15 КО) для Daily Mail Boxing рассказал, почему решил провести бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, а также высказался относительно критики в адрес решения WBC санкционировать этот бой как добровольную защиту титула украинцем.

Должен спросить вас о предстоящем бое против Рико [Верхувена]. Для нас стало неожиданностью увидеть, что вы решили выйти против чемпиона по кикбоксингу. Как это произошло? Как возникла эта идея?

«Слушайте, я думаю, что это большой, настоящий бой. Это реальный поединок. Он опасный соперник. Он опасный соперник, абсолютный чемпион по кикбоксингу. Это большой парень.

На 50 процентов это шоу, на 50 процентов – бой. Однако для меня это на все 100 процентов бой, ведь я очень серьезно тренируюсь, есть план. Но многие люди хотят шоу. Хорошо, нет проблем. Вы хотите шоу? Я вам его дам».

Перед пирамидами?

«Да-да. Сейчас это две группы фанатов – бокса и кикбоксинга, а также третья группа – борьбы и UFC. Для меня жизнь – это настоящая игра. Это настоящие игры. Но я знаю, что есть конец, и этот конец – это смерть. Но сейчас я иду, молюсь – и иду».

