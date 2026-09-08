Владимир Кириченко

Мэр Киева и бывший чемпион в супертяжелом дивизионе Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил об ограничениях, которые будут введены в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице.

«У зв'язку із погіршенням ситуації з безопасностью в столице временно будут запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий».

Эти изменения будут введены с 10 сентября.

Ранее Кличко-старший сравнил специфику профессионального спорта и политической деятельности.