Владимир Кириченко

Геннадий Машьянов, тренер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола 24-1, 12 KO, для российской прессы поделился своим мнением о победе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в бою с бывшим соперником его бойца Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).

По словам Машьянова, его совсем не впечатлил поединок двух звёзд мирового бокса.

«Вышли люди и в первых восьми раундах нанесли не больше четырех ударов. Невероятно низкий темп. К девятому раунду Кроуфорд нанес 30 джебов, Канело – семь. Посчитайте. Они должны были нанести по 150 джебов, а не 37 на двоих. Кроуфорд без сомнений победил, а Канело не хотел ни добавить, ни победить. Надеялся на один удар. Больше ничего не показал. Ни темпа, ни ударов. Теренс молодец. Но мог и ярче победить. До 11 раунда комбинационной работы у него не было. Работали плотно только полраунда. Остальное время гуляли».

Напомним, что 13 сентября Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе.