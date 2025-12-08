Денис Седашов

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1, 22 КО) поделился информацией о своем будущем в боксе. Слова приводит Fight Hub TV.

35-летний американец признался, что сейчас не торопится возвращаться на ринг и наслаждается временем с семьей. Спенс рассказал, что получает предложения о боях, но пока не готов принять решение.

По его словам, сейчас главный приоритет — дети, невеста и родители.

Вернусь тогда, когда буду готов. Эррол Спенс

