«Вернусь, когда буду готов». Спенс объяснил, почему не спешит возобновлять карьеру
Последний бой он провел в 2023 году
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1, 22 КО) поделился информацией о своем будущем в боксе. Слова приводит Fight Hub TV.
35-летний американец признался, что сейчас не торопится возвращаться на ринг и наслаждается временем с семьей. Спенс рассказал, что получает предложения о боях, но пока не готов принять решение.
По его словам, сейчас главный приоритет — дети, невеста и родители.
Вернусь тогда, когда буду готов.
