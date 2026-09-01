Вихрист попал в топ-15 рейтинга WBA в супертяжелом весе
Чемпионом дивизиона является Мурат Гассиев
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг в супертяжелой весовой категории.
Украинский боксер Виктор Выхрист вошел в топ-15 и занял 14-е место. В рейтинге WBO украинец занимает 10-ю позицию.
Возглавил список претендентов американец Джаррелл Миллер.
Моисей Итаума после поражения от Филипа Хрговича опустился на седьмую ступеньку.
Рейтинг WBA в супертяжелом весе:
Чемпион: Мурат Гассиев
1 Джаррелл Миллер (США)
2 Тайсон Фьюри (Великобритания)
3 Энтони Джошуа (Великобритания)
4 Вартан Арутюнян
5 Нельсон Хиса (Албания)
6 Даниер Перо (Куба)
7 Моисей Итаума (Великобритания)
8 Гурген Оганесян (Армения)
9 Артем Сусленков
10 Эфе Аджагба (Нигерия)
...
14 Виктор Выхрист (Украина)
Хижняк вошел в топ-15 рейтинга WBA.
Поделиться