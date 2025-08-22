WBA может отобрать титул у Джервонты из-за его боя с Полом
Дэвис не захотел проводить реванш против Роуча
40 минут назад
Джервонта Дэвис / Фото - NY Times
Инсайдер ESPN Сальвадор Родригес рассказал, как WBA отреагировала на объявление поединка своего чемпиона в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) против американского боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).
«WBA проанализирует статус Джервонты Дэвиса, как чемпиона в легком весе, после объявления его показательного боя с Джейком Полом. Ранее было предписано провести матч-реванш против Ламонты Роуча после спорной ничьей».
Напомним, бой между Джервонтой и Полом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Промоутер Джейка не подтвердил информацию, что поединок будет выставочным.