Владимир Кириченко

Инсайдер ESPN Сальвадор Родригес рассказал, как WBA отреагировала на объявление поединка своего чемпиона в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) против американского боксера и блогера Джейка Пола (12-1, 7 КО).

«WBA проанализирует статус Джервонты Дэвиса, как чемпиона в легком весе, после объявления его показательного боя с Джейком Полом. Ранее было предписано провести матч-реванш против Ламонты Роуча после спорной ничьей».

Analizará WBA status de Gervonta Davis como campeón de peso Ligero tras anunciar exhibición con Jake Paul. Se había ordenado desempate contra Lamont Roach tras polémico empate. ¿Deberían sacarle el cinturón? ¿Podrían abrir espacio a un interinato? pic.twitter.com/Nd1csBttZk — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) August 20, 2025

Напомним, бой между Джервонтой и Полом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Промоутер Джейка не подтвердил информацию, что поединок будет выставочным.