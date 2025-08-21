Бой Пола и Джервонты не будет выставочным? Ответил промоутер ютубера
Шоу становится еще интереснее
30 минут назад
Накие Бидариан, промоутер американского боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО), для ESPN рассказал детали организации поединка против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).
«Начальный график предполагал, что Джервонта будет драться с Джейком после боя с Роучем. Результат, по сути, ничего не изменил, но наше ожидание решения Дэвиса привело к тому, что Джейк вышел на ринг против Хулио Сесара Чавеса-младшего».
Также промоутер не подтвердил, что бой Джейка и Джервонты будет выставочным.
Напомним, бой между Полом и Дэвисом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте.