Владимир Кириченко

В польской Познани завершился чемпионат мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ.

Украина завоевала 3 медали – 1 золотую и 2 серебряные. Благодаря этому наша команда заняла 10-е место в медальном зачете турнира.

Людмила Лузан принесла в копилку сборной Украины золото на дистанции 200 м в каноэ-одиночке. Также Лузан вместе с Анастасией Рыбачок финишировали вторыми на дистанции 500 м в каноэ-двойке.

Третью медаль для Украины завоевал Владислав Епифанов. Он завершил соревнования по параканоэ на дистанции 200 м в классе VL3 с серебром.

ЧМ-2026 по гребле на каноэ и байдарках. Познань, Польша. Медальный зачет

1. Венгрия – 14 медалей (5 золотых + 8 серебряных + 1 бронзовая)

2. Германия – 9 (5 + 0 + 4)

3. Австралия – 7 (4 + 1 + 2)

4. Великобритания – 5 (4 + 0 + 1)

5. Китай – 8 (3 + 3 + 2)

10. Украина – 3 (1 + 2 + 0)

Лузан нацелена только на золото Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе