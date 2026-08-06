Украинский гроссмейстер Василий Иванчук войдет в Зал мировой шахматной славы
Событие состоится в октябре 2026 года в США
Украинского гроссмейстера Василия Иванчука включат в Зал мировой шахматной славы. Об этом сообщила Федерация шахмат Киева со ссылкой на FIDE.
Официальная церемония состоится в октябре 2026 года в Сент-Луисе (США).
Вместе с ним в Зал славы войдут Борис Гельфанд (Израиль), Ульф Андерссон (Швеция), Нана Иоселиани (Грузия) и Александра Костенюк (Швейцария).
FIDE на три года приостановила членство федерации шахмат россии.
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