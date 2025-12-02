Цыганык: «Костюк сделал ставку на тех же футболистов, что и Шовковский»
Журналист объяснил поражение Динамо от Полтавы
около 10 часов назад
Журналист Игорь Цыганик поделился мнением о неудаче Динамо в матче против Полтавы в своей программе на Youtube.
Смена главного тренера пока что ничего не дала Динамо. Полтава – аутсайдер Премьер-лиги, которая тренируется в очень сложных условиях. Зимний сбор они будут проводить в зале на паркете. Полтавчане сегодня вышли на поле биться и выкладываться за результат. В последнее время о них говорили не очень приятно, потому что команда много пропускала.
Но сегодня они вышли и победили Динамо. Вопрос сейчас не к тренерам киевлян, а к футболистам. У них уже какая-то стереотипная привычка проигрывать. Как это объяснить? Очень просто. Нет концентрации на достижении результата. Можно говорить о смене тренера, но что тренер может сделать за два дня. Он поставил на тех же игроков, что и Шовковский. И снова эти же футболисты очень просто отдавали мяч сопернику и не реализовывали свои моменты, – сказал Цыганик.
Напомним, в матче 14 тура УПЛ, киевское Динамо уступило Полтаве со счетом 1:2.