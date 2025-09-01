Главный тренер сборных Украины U-19 и U-20 Дмитрий Михайленко поделился анализом неуверенных выступлений Динамо, Шахтера, Полесья и Александрии в квалификации еврокубков.

В Украине упал уровень футбола. Нужно говорить об этом откровенно. Раньше на европейской арене нам было легче играть - мы не замечали польские команды, венгерские. Мы играли и знали, что у нас больше мастерства, больше опыта. Благодаря этому мы их переигрывали. Сейчас мы не можем классом обыграть ни одну команду.

Уровень падает, нам не хватает конкурентной среды в стране. Команды, которые играют на основных этапах еврокубков, истощены, их просто не хватает. Поэтому нужно улучшать уровень национального первенства. Принять это и работать, – заявил Михайленко в интервью Футбол 2.0.