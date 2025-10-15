Михаил Цирук

В пятницу, 17 октября, матчем СК Полтава и столичной Оболони стартует 9 тур УПЛ. Его центральный матч состоится в Житомире, где Полесье примет донецкий Шахтер и постарается продолжить победную серию с горняками в чемпионате до четырех встреч подряд.

Кроме того, луганская Заря номинально примет, а по факту будет гостить у киевского Динамо, ЛНЗ, после разгромной победы над Шахтером, примет Колос, а Верес будет пытаться прервать свою серию без побед в домашнем матче против Александрии. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинской национальной первенстве.

Пятница, 17 октября

15:30 Полтава - Оболонь

Обе команды не побеждали в матчах чемпионата довольно давно. Но если Оболонь хотя бы достигает ничьих, которыми завершились три из четырех последних поединков пивоваров, то Полтава вообще подходит к игре с серией из трех сухих поражений подряд. Кому же удастся получить столь долгожданную победу?

Прогноз XSPORT.ua - Оболонь не проиграет

Суббота, 18 октября

13:00 Рух - Кривбасс

С учетом формы команд в последнее время с фаворитом этой пары все довольно очевидно, и это гости. Тем не менее, победа Руха в последнем матче против Колоса все же дает некоторую надежду на то, что команда Ивана Федыка начинает оживать и сможет дать бой. Так это или нет — узнаем уже в субботу.

Прогноз XSPORT.ua - победа Кривбасса

15:30 Заря - Динамо

Киевскому Динамо, которое не побеждает в УПЛ уже четыре матча подряд, вполне может быть нелегко и в этой встрече. В этом сезоне Заря уже изрядно потрепала нервы Шахтеру (0:1), дважды забила Кривбассу (2:3) и в целом выглядела против лидеров чемпионата достаточно конкурентоспособно. Удастся ли подопечным Виктора Скрипника огорчить чемпиона?

Прогноз XSPORT.ua - победа Динамо

18:00 Полесье - Шахтер

В последние сезоны Полесье уверенно защищает титул самого неудобного соперника для Шахтера в чемпионате, ведь тремя подряд сухими победами над горняками в лиге и серией из четырех матчей без поражений за всю историю нашего национального первенства могли похвастаться единицы команд.

Полесье ушло на международную паузу в хорошей форме, одержав четыре победы в чемпионате подряд. А вот Шахтер попробует реабилитироваться перед собственными болельщиками после унизительного поражения от ЛНЗ. Удастся ли, наконец, горнякам забить первый гол в ворота житомирян в рамках УПЛ?

Прогноз XSPORT.ua - ничья

Воскресенье, 19 октября

13:00 ЛНЗ - Колос

Матч, который также может выйти очень классным, поскольку обе команды хорошо начали сезон. Колос, правда, в последних турах перед международной паузой немного забуксовал, и в последних трех матчах добыл лишь одно очко и не забил ни одного гола. Напротив, ЛНЗ, после самой яркой победы в своей истории, добытой над Шахтером, будет играть на подъеме. Помогут ли эти крылья продолжить свою успешную серию?

Прогноз XSPORT.ua - ЛНЗ не проиграет

15:30 Верес - Александрия

С низов турнирной таблицы попытаются выбраться ровенский Верес и Александрия, и победа в личной встрече могла бы очень помочь в этом кому-то из них. Особенно сильно хотелось бы победить красно-черным, ведь в последний раз подопечным Олега Шандрука удавалось добыть три очка еще 12 сентября.

Прогноз XSPORT.ua - ничья

18:00 Карпаты - Эпицентр

Карпаты набрали неплохую форму, набрав семь баллов в трех последних матчах, так что в домашнем матче против последней команды чемпионата обязаны брать верх. А Эпицентру жизненно важно цепляться за хотя бы какие-то очки уже здесь и сейчас, потому что с каждым поражением борьба за выживание на финише сезона будет становиться все сложнее и сложнее.

Прогноз XSPORT.ua - победа Карпат

Понедельник, 20 октября

18:00 Кудривка - Металлист 1925

Завершать программу тура будет самый амбициозный из новичков элиты, который постарается вернуться в зону еврокубков. В соперниках у Металлиста 1925 будет Кудривка, которая проиграла три из четырех последних матчей. Сможет ли коллектив из Черниговщины удивить фаворита?

Прогноз XSPORT.ua - победа Металлиста 1925

