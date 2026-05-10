Денис Седашов

Президент футбольного клуба Шахтер Ринат Ахметов поздравил болельщиков, игроков и тренерский штаб с завоеванием 16-го титула чемпионов Украины. В своем обращении он подчеркнул особую ценность этого трофея, завоеванного в условиях полномасштабной войны.

Функционер отдельно поблагодарил украинских защитников за возможность проводить национальное первенство, а также отметил профессионализм главного тренера Арды Турана, под руководством которого команда не только выиграла УПЛ, но и продемонстрировала высокий результат в еврокубках.

Уважаемые болельщики! Дорогие друзья! Поздравляю всех нас с чемпионством! Мы привыкли к золотому цвету медалей. Я уже неоднократно говорил, что этот цвет очень подходит нам. И я всех нас с этим поздравляю! Каждое новое чемпионство для меня — особенное. Ведь за каждым чемпионством стоит огромный труд, характер, вера и ежедневная работа. А когда этот титул завоеван в условиях войны и невероятных испытаний, его ценность становится еще выше. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо всем, благодаря кому эта победа состоялась. Но прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность защитникам и защитницам Украины, воинам Вооруженных Сил, военным медикам, волонтерам — всем, кто ежедневно защищает нашу страну, нашу свободу и наше будущее. Именно благодаря вам Украина живет и продолжает бороться. Низкий вам поклон. Я благодарю нашу команду. Нашим футболистам нелегко: они живут в дороге, преодолевают тысячи километров пути на матчи, месяцами не видят своих родных. Ребята, я знаю, как вам тяжело. Но вы находите в себе силы, выходите на поле и достойно проходите через эти испытания. И эти золотые медали — награда за ваш труд, ваш профессионализм, ваше мастерство, характер, преданность футболу и преданность Шахтеру. Спасибо вам! Ринат Ахметов

