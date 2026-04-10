Денис Седашов

Президент Шахтёра Ринат Ахметов прокомментировал в интервью MEGOGO победу донецкого клуба над нидерландским АЗ (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. После завершения игры в Кракове владелец горняков зашел в раздевалку команды, чтобы лично поблагодарить игроков за результат.

Я просто счастлив. Просто счастлив, и я поделился с ребятами своими позитивными эмоциями. Они подарили мне и всем украинским болельщикам чудесные эмоции. Я поблагодарил их, сказал им спасибо. Я счастлив. Когда ребята вышли на разминку и аплодировали мне, мне так показалось, может быть это было не мне, но мне так показалось... Конечно, у меня были слезы на глазах. Это была для меня счастливая минута, трогательная минута. Сегодня для меня памятный день, потому что прошла встреча с футболистами. Ринат Ахметов

Напомним, что ответный матч между Шахтёром и АЗ состоится 16 апреля.

Ахметов впервые с 2014 года посетил матч Шахтёра.