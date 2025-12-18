Трагический инцидент произошел в Эквадоре, где был убит левый защитник Барселоны из Гуаякиля Марио Пинеда. 33-летний футболист погиб в результате вооруженного нападения вместе со своей девушкой.

По информации местных СМИ, нападение произошло 17 декабря в районе Саманес на севере Гуаякиля. Вооруженные злоумышленники подъехали на мотоциклах к автомобилю Пинеды и открыли огонь в тот момент, когда футболист вместе с девушкой и матерью выходили из мясной лавки. Марио Пинеда и его спутница погибли на месте, мать экс-игрока сборной Эквадора выжила и находится вне угрозы для жизни.

Футбольный клуб Барселона Гуаякиль выступил с официальным заявлением, выразив соболезнования семье и близким погибшего игрока, подчеркнув, что эта потеря стала глубоким потрясением для всей клубной общины.

Марио Пинеда большую часть своей профессиональной карьеры провел в Барселоне из Гуаякиля, за которую выступал с 2016 по 2025 год. Также он защищал цвета Индепендьенте дель Валье (Эквадор) и Флуминенсе (Бразилия). В составе Барселоны Пинеда дважды становился чемпионом Эквадора.

На международном уровне футболист сыграл девять матчей за национальную сборную Эквадора, участвовал в Кубке Америки, а также в составе молодежной сборной выиграл чемпионат Южной Америки в 2011 году.

