Сергей Стаднюк

Суббота, 6 сентября, продолжит международную паузу в чемпионатах. Но не в низших дивизионах.

Продолжается программа пятого тура украинской Первой лиги. Металлист в выездном матче с Викторией попробует оттолкнуться от подвалин турнирной таблицы. Левый берег продолжит путь к возврату в УПЛ в игре с Черниговом. Агробизнес примет Подолье.

12:00 | Виктория – Металлист. Прямая трансляция

14:00 | Чернигов – Левый берег. Прямая трансляция

16:00 | Агробизнес – Подолье. Прямая трансляция

В группе K Европейской квалификации на чемпионат мира-2026. Англия будет надеяться «набить» важную разницу мячей в матче с Андоррой. Сербия на выезде испытает скромную Латвию.

16:00 | Латвия – Сербия. Прямая трансляция

19:00 | Англия – Андорра. Прямая трансляция

В группе F сборная Португалии совершит непростой выезд в Армению. Хотя, лишь логистически сложный, этому сопернику «пятерочку» закидывала даже команда Петракова. В квинтете H Австрия примет Кипр. Это не клубные соревнования, поэтому здесь островной футбол не на подъеме.

19:00 | Армения – Португалия. Прямая трансляция

21:45 | Австрия – Кипр. Прямая трансляция