Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 1 тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0). Его слова приводит football.london.

Я думаю, что мы сделали две вещи очень хорошо: использовали стандарты и реагировали на ошибки. Некоторые из них были необходимыми, некоторые - необычными. Но то, как каждый игрок на это реагировал, дало нам возможность выиграть матч. Иначе это было бы невозможно. И это касается того, как мы соревнуемся и насколько сильно мы хотим победить.

Когда вы не достигаете своих стандартов в определённых аспектах, а сегодня, честно говоря, мы этого не сделали, мы всё равно можем найти способ выиграть матч. И команда должна найти эту устойчивость в течение 10 месяцев сезона в разных ситуациях, чтобы быть способной это сделать. Конечно, нам есть над чем работать, и это произойдёт очень скоро. Но с точки зрения достижения очень положительного результата, это отличный способ это сделать, - сказал тренер Арсенала.