Авторитетный спортивный портал Goal опубликовал заявление, в котором опроверг собственную публикацию о украинском футболисте Михаиле Мудрике. Ранее сайт сообщал, что игрок может выступить на Олимпиаде 2028 года как спринтер и что он якобы дисквалифицирован за допинг.

В заявлении отмечено:

Мы признаем, что информация была неверной. Мудрик не дисквалифицирован, а временно отстранен, и окончательное решение по его антидопинговому делу еще не принято. Кроме того, Мудрик не рассматривает возможность карьеры олимпийского спринтера. Утверждения об этом были ложными. Мы приносим Мудрику извинения за неудобства и вред, причиненные публикацией. Материал удален с наших платформ.

Действующий контракт Михаила Мудрика с лондонским Челси рассчитан до середины 2031 года.