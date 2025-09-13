Сергей Стаднюк

Завершились последние матчи субботы, 13 сентября, в третьем туре испанской Ла Лиги.

Атлетик, который до этого не терял очков, сенсационно уступил Алавесу с минимальным счетом. Единственный гол в игре случился в середине второго тайма, когда хавбек хозяев Алекс Беренгер неудачно сыграл в своей штрафной площади и срезал мяч в свои ворота. Несмотря на попытки басков отыграться, защита Алавеса выдержала давление и сохранила победный результат.

Атлетико в Мадриде одержал уверенную победу над Вильярреалом. Уже в самом дебюте Пабло Барриос открыл счет, а в начале второго тайма Нико Гонсалес удвоил преимущество «матрасников». Игра была скорее ровной, однако забивали только подопечные Диего Симеоне, не позволив «желтой субмарине» оформить даже гол престижа. Стоит отметить, что украинский вратарь Яков Кинарейкин снова не попал в заявку гостей.

Атлетик остался с 9 очками в турнирной таблице и потерял шанс догнать Реал (12). Атлетико набрал пять баллов и поднялся в верхнюю десятку.

Ла Лига, третий тур

Атлетик – Алавес 0:1

Гол: Беренгер, 57 (автогол)

Атлетико – Вильярреал 2:0

Голы: Барриос, 9, Нико Гонсалес, 52

Атлетико: Облак, Руджери (Ханцко 76, Галан 83), Льоренте, Лангле, Ле Норман (Пубиль 77), Барриос, Коке, Гонсалес (Галлахер 76), Симеоне, Альварес (Сорлот 46), Гризманн

Вильярреал: Рейс, Кардона (Педраса 79), Mоуриньо, Фойт, Вейга, Молейро (Комесанья 64), Бьюкенен, Парехо, Партей (Гуйе 64), Микаутадзе (Олувасейи 79), Пепе (Перес 64)

Предупреждения: Хулиан Альварес, Руджери – Парехо, Вейга, Mоуриньо, Педраса