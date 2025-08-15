Советник УАФ по вопросам арбитража Никола Риццоли разобрал спорный эпизод с последним голом в матче второго тура украинской Премьер-лиги Карпаты – Шахтер (3:3). Во время атаки игрок «горняков» упал в борьбе с соперником, после чего львовцы забили решающий мяч.

Игрок №47 Карпат (Педрозо) прессингует игрока №26 Шахтера (Конопля), который, блокируя мяч, выходящий за пределы поля, замедляет бег и легко ныряет на мяч, пытаясь заработать легкий фол. Арбитр расценивает такие действия как обычный футбольный контакт, поскольку нападающий не влияет на падение защитника. Продолжение игры является правильным решением.

Такой контакт должен оцениваться арбитром непосредственно на поле, поскольку по телевидению всегда сложно определить силу толчка или толкания, особенно при просмотре в замедленном режиме. Поэтому видеоассистент арбитра правильно осуществил тихую проверку.