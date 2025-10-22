Главный тренер Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал победу в матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарны (1:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Какой бы трудной ни была победа, ее сущность и ценность от этого не меняются. Первое противостояние мы выиграли, несмотря на то, что с 30-й минуты играли в меньшинстве. Хочу выразить огромную благодарность игрокам. Учитывая события этой ночи в Украине, перед игрой мы сказали ребятам, что они играют не только за себя, но и за всю страну.

Игра диктовала такие условия, что нам пришлось низко «сесть» и использовать пространство. Мы создавали достаточно моментов и в первом тайме, и во втором тоже имели две-три возможности, которые следовало реализовать. Этот план работал – мы не давали возможности сопернику ничего создавать у своих ворот, кроме эпизода в конце встречи, когда мяч отскочил. Парни дорабатывали до конца, они сегодня не имели права терять победу еще и потому, что у Огородника сегодня День рождения 😁. Одним словом, молодцы.

Их тренер уже сказал нашим игрокам, что у них искусственное поле, на котором они будут выглядеть лучше, но это футбол, посмотрим, проанализируем этот матч. В общем, тот план на игру, который у нас был, немного изменился, но в целом мы в начале встречи не использовали свои моменты, а, по-хорошему, должны были забивать сразу после быстрых атак и в первом, и во втором таймах.

В нашем противостоянии еще не все решено, и на ответный матч, который состоится через две недели, будем серьезно настраиваться. Проанализируем соперника, считаю, если мы вдесятером не позволяли им создавать моменты, то имея равные составы в ответном матче, должны по итогам двух матчей проходить дальше.