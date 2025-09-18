Вингер Динамо Шола Огундана прокомментировал свой гол в дебютном матче за киевлян в 1/16 финала Кубка Украины против Александрии (2:1). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Я очень счастлив, что мой дебют состоялся именно таким – я забил гол. Честно говоря, я сам себя настраивал, что если выйду на поле, то должен забить. И во время предматчевой разминки я даже думал, как буду праздновать свой гол, что делать. Но когда я отличился, я был так взволнован, что забыл провести запланированное празднование гола. Но это неважно, я очень счастлив, потому что впервые отличился в дебютном матче.

Не выглядел взволнованным перед дебютом? Конечно, но это нормальное дело, мы просто делали какие-то финты, немного играли с мячом в квадрате, хочу отметить, что все ребята в команде позитивные, очень приветливые. Но когда я выходил на поле, я был на сто процентов сфокусирован на матче, как и все остальные наши игроки. Нашей задачей было добиться победного результата. А уже после игры мы снова шутили. Всегда нужно понимать, когда есть время для веселья, а когда для серьезных дел.

Рано выпустили из-за травмы Кабаева? На все воля тренера. Я благодарен главному тренеру за то, что он доверил мне место на поле, дал возможность проявить себя. Я счастлив, что дебютировал за «Динамо».

Я должен был действовать широко на фланге, но в нужный момент смещаться и врываться в центр. В эти моменты я должен был играть раскованно, в соответствии с ситуацией, проявляя свои лучшие качества, то, что я умею. Все получилось замечательно, и я рад, что мои действия помогли нашей команде добиться результата.