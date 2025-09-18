Сергей Стаднюк

В среду, 18 сентября, болельщиков ждет настоящий футбольный марафон: с самого начала дня и до позднего вечера состоятся матчи 1/16 финала Кубка Украины и стартового тура общего этапа Лиги чемпионов нового формата. Все встречи можно посмотреть в прямом эфире.

Украинский кубковый день откроет поединок в Запорожье. В 13:00 Металлург встретится с Феникс-Мариуполем. Далее, в 15:30, в Черновцах Буковина попытается пройти кризисные Карпаты. А завершит программу 18 сентября матч в Тернополе, где Нива примет элитную Полтаву.

13:00 | Металлург – Феникс-Мариуполь. Прямая трансляция

Вечером на европейских аренах продолжится первый тур общего этапа Лиги чемпионов. В 19:45 одновременно начнутся два матча – Брюгге сыграет с Монако, а Копенгаген будет противостоять обновлённому леверкузенскому Байеру. Основная часть вечера наступит в 22:00. На поле сойдутся Айнтрахт и Галатасарай, Ньюкасл и Барселона, а также лиссабонский Спортинг и казахстанский Кайрат. Главным событием станет противостояние Манчестер Сити и Наполи. Бывший полузащитник «горожан» Кевин Де Брюйне встретится с экс-партнёрами уже в стартовом туре главного еврокубка.