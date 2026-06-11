Владимир Кириченко

Астон Вилла заинтересовалась украинским голкипером Бенфики Анатолием Трубиным. Об этом сообщил журналист TNT Sports Сэм Коэн на своей странице в Х.

Бирмингемцы последние недели следили за 24-летним украинским вратарем «орлов».

По данным источника, английский клуб в летнее трансферное окно может подписать нового голкипера.

🚨 EXCLUSIVE: Understand Aston Villa have tracked Benfica goalkeeper Anatoliy Trubin in recent weeks and could sign a new goalkeeper this window. pic.twitter.com/5vhgXu9T1P — Sam C (@SamC_reports) June 10, 2026

Действующий контракт Трубина с португальским клубом рассчитан до лета 2028-го.

Шахтер имеет право на 40% от будущей прибыли с продажи вратаря.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.

В сезоне-2025/26 Трубин отыграл 50 матчей за Бенфику во всех турнирах, в которых 20 раз сыграл на ноль. Также украинец забил в ворота Реала в матче основного этапа Лиги чемпионов.

Напомним, на этой неделе инсайдер Николо Скира написал, что Астон Вилла открыта к продаже Эмилиано Мартинеса. Сам 33-летний аргентинец, по слухам, является приоритетной трансферной целью Ювентуса.

Ранее сообщалось, что Трубин не против перехода в клуб АПЛ.