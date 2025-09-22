Украинский хавбек Георгий Судаков не сможет сыграть за Бенфику в перенесенной встрече первого тура чемпионата Португалии против Риу Аве. Об этом сообщает издание O Jogo, уточняя, что решение связано с регламентом Примейры.

Причина заключается в том, что на момент первоначальной даты матча Судаков еще не был заявлен за Лиссабонский клуб. В августе, когда должен был состояться первый тур, он продолжал выступать за Шахтер, поэтому формально не имел права быть включенным в заявку.

Согласно правилам турнира, полузащитник не сможет выйти на поле в поединке против Риу Аве, который пройдет 23 сентября в 22:15 по киевскому времени.

Напомним, Судаков перебрался в Бенфику в конце летнего трансферного окна на правах аренды с обязательным выкупом.

