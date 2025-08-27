Сергей Стаднюк

В перенесенном матче шестого тура испанской Ла Лиги Сельта Виго сыграла вничью с Бетисом.

Андалусийцам снова пришлось обходиться без своего лидера Иско. Сначала казалось, что это не дастся взнаки. В конце первого тайма гости вышли вперед благодаря точному удару Бартры на 45-й минуте.

Однако хозяева быстро восстановили паритет. Почти сразу после перерыва Альварес забил в ворота Бетиса, воспользовавшись ошибкой соперника в обороне. В дальнейшем обе команды пытались вырвать победу, но счёт остался неизменным – 1:1.

Бетис набрала пять очков в турнирной таблице, во второй раз в сезоне потеряв очки. У Сельты также вторая ничья, но кроме этого было поражение.

Ла Лига, шестой тур

Сельта – Реал Бетис 1:1

Голы: Альварес, 47 – Бартра, 45

Сельта: Раду, Ристич (Алонсо 58), Лаго, Родригес, Сведберг (Руэда 46), Дуран (Аспас 72), Миньгеса, Альварес (Сарагоса 72), Мориба, Сотело, Иглесиас (Жужгла 67)

Бетис: Вальес, Родригес, Бельерин, Бернардо, Бартра, Форнальс, Альтамира (Гомес 72), Руибаль (Гарсия 53), Рикельме (Авила 72), Ло Чельсо (Перес 90), Эрнандес (Бакамбу 72)

Предупреждения: Лаго – Альтамира, Гарсия