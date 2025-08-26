Известный тренер Юрий Вернидуб поделился оценкой списка вызванных в сборную Украины игроков на матчи отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Есть главный тренер, он отвечает за результат, он должен выбирать, кого вызывать, ведь прежде всего он ответственный за результат. Я просто смотрю матчи, для себя делаю какие-то выводы. Он сто процентов анализирует, смотрит много игр, наблюдает за футболистами, принимает это сложное решение. Я знаю, что это трудно - кого-то не вызвать. Я думаю, что они все учитывают, анализируют, общаются с футболистами перед тем как вызвать.

Я считаю, что сегодня то, что они вызвали – все футболисты, которые у нас действительно есть. Вы же посмотрите на чемпионат, все рассказывают, кого вызывать в молодежную сборную, кого в первую команду.

Я понимаю, что каждый клуб хочет, чтобы как можно больше вызывали их футболистов, но давайте посмотрим, как сейчас вообще украинский чемпионат выглядит. Одно дело, когда я работал и уделял этому больше времени, а сейчас когда смотришь тур за туром, то мы на том месте, на котором мы есть.

Если мы не можем побеждать киприотов, андоррцев, то у нас есть какие-то проблемы. Первая проблема наша жизнь сейчас в Украине, не все так просто, но надо терпение, надо работать.

Чеберка видел, да, неплохой центральный защитник, Сватка вызвали также. Если год назад я видел действительно рост двух центрбеков «Руха», то сейчас я не вижу этого роста, остановились.

Касательно Михавка скажу, что это классный футболист для своего возраста, заслуживает на вызов, но любому тренеру все равно хочется более опытного футболиста, который имеет багаж за собой.

Что Очеретько, что Михавко – многие ребята заслужили, они действительно что-то показывают. Очеретько вообще провел хороший год в «Карпатах», сейчас хорошо начал в «Шахтере».

Вот это читаешь за Судакова, то все его хвалили, кричали, что он лучший, а сейчас уже все. Судаков есть Судаков, это футболист, я думаю, что он поможет там, где нужно.

Одному агенту не нравится, что его футболиста не вызывают, сразу идут вещи, которые совсем не нужны, это давление на тренеров. Не надо вообще давить, надо смириться и начинать, когда начнутся игры, тогда уже можно говорить и делать какие-то выводы.

Заслуживает ли Твердохлеб на вызов? Если положить руку на сердце, то пока еще нет, хотя у него все для этого есть, чтобы заставить тренера вызвать его, я думаю, что не для тех игр, которые сейчас есть. Егор – сильный человек, у него есть стержень, и у него все получится, - сказал Вернидуб в интервью ua.tribuna.com.