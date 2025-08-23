Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский поделился мыслями после поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против тель-авивского Маккаби (1:3).

То, что происходит с моей родной командой Динамо, трудно объяснить. У игроков просто нет характера. Иногда пересматриваю матчи со Спартаком и если сравнить их с играми нынешнего Динамо, то плакать хочется. Жаль, что так все происходит. И тут не дело в логистике, как говорят некоторые динамовцы. Вы получаете большие деньги и головой должны отвечать за результат.

А логистика, тяжелая дорога, поезда – это не те отговорки, которые должны быть на таком уровне. Ярмола сыграл 400 игр за Динамо, а ребята его «поздравили» 1:3 против Маккаби. Стыдно.

Красная карточка Вивчаренка? Ну куда он летел?! Там же дождь, скользкое поле, ВАР! Алиев мне сразу сказал: «Это чистая красная». После удаления Динамо стало еще труднее.

Мы с Алиевым даже не досмотрели матч, уехали где-то на 70-й минуте. Ничего не сказали, мы не обсуждаем такие моменты. Во время игры у нас было недопонимание: что происходит? Сидели с удивленными лицами.

Я был в мае на награждении Динамо золотыми медалями УПЛ. Все радовались, праздновали с детьми и женами победу в чемпионате. Я сам слышал от Буяльского и других ребят, как они тогда кричали: «Мы в еврокубках покажем!». А что в итоге? Ребята, ну вы серьезно?

Я понимаю, что Динамо играет не дома, без болельщиков. Но у Маккаби такая же ситуация, при этом они вас обыгрывают. Посмотрим. После такой игры я не хочу ничего загадывать, – подытожил Милевский в интервью Blik.ua.