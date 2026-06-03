Денис Седашов

Сборная Украины по футболу провела открытую тренировку во Львове, собрав аншлаг на трибунах. Помимо обычной подготовки к матчам, тренерский штаб и футболисты подготовили для зрителей нестандартную интерактивную программу.

Главным развлечением вечера стала серия пенальти, в которой вратари сборной пытались отбить одиннадцатиметровые в боксерских перчатках.

После завершения занятий футболисты провели длительную автограф-сессию, сделали десятки селфи с фанами и поблагодарили Львов за незабываемую атмосферу.

Напомним, что следующий контрольный матч сборная Украины проведет 7 июня в Оденсе против Дании.

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