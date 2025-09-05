Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оттолкнул одного из фанатов в одном из отелей Еревана, где португальская команда разместилась в ожидании матча отбора на чемпионат мира 2026 года против сборной Армении.

На видео попал эпизод, где один из фанатов подбежал к Роналду, чтобы сделать совместное фото. В ответ футболист оттолкнул поклонника, а другим фанатам дорогу перегородили охранники.

Матч Армения — Португалия состоится 6 сентября 2025 года в Ереване в 19:00 по киевскому времени.

Сборные Армении и Португалии попали в группу F отбора ЧМ-2026 вместе с Ирландией и Венгрией. Во втором туре Армения примет Ирландию на своем поле, а Португалия сыграет на выезде с Венгрией.