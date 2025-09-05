ФИФА сообщила, что летом 2025 года было совершено рекордное количество трансферов в мужском и женском футболе. В период с 1 июня по 2 сентября произошло почти 12 000 переходов в мужском футболе и более 1 100 в женском.

Общие расходы на трансферы достигли 9,76 млрд долларов, что на 50% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наибольшие расходы пришлись на Англию — более 3 млрд долларов. Ливерпуль установил рекорд по сумме, потраченной на покупку новых футболистов за одно трансферное окно — 483 млн евро.

В женском футболе также отмечается активный рост трансферов: более 1 100 переходов, а расходы превысили 12 млн долларов, что на 80% больше по сравнению с 2024 годом. США стали лидером по инвестициям в женский футбол, а ведущие европейские клубы продолжают укреплять составы перед новым сезоном.