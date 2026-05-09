Боруссия Дортмунд впервые за 3 сезона завоевала медали Бундеслиги
«Шмели» дома вырвали победу у Айнтрахта
около 1 часа назад
Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт / Фото - ВВС
В пятницу, 8 мая, состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской Боруссией и Айнтрахтом.
Матч принимал стадион Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
Гости из Франкфурта сумели выйти вперед первыми, забив уже на второй минуте, но хозяева поля, которые подошли к игре в статусе фаворита, все равно добыли три очка – победа «шмелей» с счетом 3:2.
Бундеслига. 32-й тур
Боруссия Дортмунд – Айнтрахт Франкфурт 3:2
Голы: Гирасси, 42, Шлоттербек, 45+1, Инасио, 72 – Узун, 2, Буркард, 87
Накануне Фрайбург победил Брагу и вышел в финал Лиги Европы.
