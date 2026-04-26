Конец кризиса? Боруссия Дортмунд разгромила Фрайбург после серии неудач в Бундеслиге
После двух поражений подряд команда Нико Ковача завоевала три очка
15 минут назад
Дортмундская Боруссия разгромила Фрайбург в домашнем матче 31-го тура Бундеслиги. Подопечные Нико Ковача прервали серию из двух поражений.
Исход встречи был решён ещё в первом тайме. Уже на 8-й минуте Максимилиан Баєр открыл счёт, а затем Серу Гирасси и Рами Бенсебаини довели преимущество хозяев до разгромного. Точку в матче в конце игры поставил Фабиу Силва.
Бундеслига. 31-й тур
Боруссия Д – Фрайбург – 4:0
Голы: Баєр, 8, Гирасси, 14, Бенсебаини, 31, Силва, 87
На данный момент Боруссия имеет 67 очков, удерживая статус главного преследователя лидера. Фрайбург с 43 баллами остаётся на восьмом месте.
Бавария стала первой командой в истории Бундеслиги, которая забила 50 голов на выезде за один сезон.
