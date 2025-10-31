Сергей Стаднюк

В девятом туре немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде минимально обыграла Аугсбург.

Хозяева с первых минут действовали осторожно, стараясь не оставлять сопернику свободных зон. Матч не был богат на моменты. Единственный и решающий момент встречи настал на 37-й минуте, когда Гирасси удачно принял мяч и спокойно обыграл вратаря.

Во втором тайме Аугсбург активизировался, пытался сравнять счет. Однако только один раз попал в створ ворот. «Желто-черные» устояли.

Боруссия набрала 20 очков и вышла на вторую позицию. Правда, Лейпциг (19), Штутгарт (18) и Байер (17).

Бундеслига, девятый тур

Аугсбург – Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Гирасси, 37

Аугсбург: Дамен, Яннулис (Гарби 76), Фелльгауэр (Тиц 81), Шлоттербек, Мацима, Бенкс, Клод-Морис (Эссенде 82), Ридер, Реджбечай, Массенго (Каде 63), Кемюр (Саад 63)

Боруссия: Кобель, Бенсебаини, Антон, Ансельмино, Коуто (Рюерсон 74), Гросс, Нмеча (Беллингем 62), Байер (Забитцер 74), Брандт (Адейеми 90+5), Чуквуэмека (Свенссон 62), Гирасси

Предупреждения: Реджбечай, Яннулис, Ридер, Тиц – Кобель