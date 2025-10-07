Сергей Стаднюк

Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился подробностями ухода вингера Андрея Ярмоленко из расположения киевского Динамо между матчами первого тура общего этапа Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2) и восьмого тура украинской Премьер-лиги с Металлистом 1925 (1:1).

Ярмоленко после матча с Кристал Пэлас не вернулся в Украину. Насколько я понимаю, у него определенная семейная проблема, которую нужно решить. Насколько мне известно, президент клуба Игорь Суркис был в курсе этой ситуации. И с ним Ярмоленко обсудил этот момент. Игорь Цыганик

Ранее ситуацию прокомментировал коллега Цыганыка Михаил Спиваковский. По его данным, после поражения в еврокубках Андрей Ярмоленко лично обратился к главному тренеру Александру Шовковскому, объяснив, что имеет семейные проблемы и должен на некоторое время поехать к семье. О том, были ли озвучены точные сроки его отсутствия, неизвестно. Тем не менее, футболист предупредил наставника заранее, так что специалист был информирован о ситуации.