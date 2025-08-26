Браим Диас сделал селфи на телефоне Мбаппе с неприличным жестом. ФОТО
Футболисты Реала устроили шуточную перепалку в соцсетях
около 2 часов назад
Браїм Диас / фото - Getty
В мадридском Реале возникла забавная ситуация между игроками команды. Килиан Мбаппе показал в соцсетях селфи, которое на его телефон сделал Браим Диас. На фото испанец продемонстрировал в камеру средний палец.
Француз подписал снимок словами: "Ты взял мой телефон в последний раз, братан".
Браим быстро ответил, выложив скриншот из своей галереи, где хранились несколько селфи Джуда Беллингема с таким же жестом. Полузащитник добавил: "Урок усвоен, бро. Но я учился у этого парня. Ты брал мой телефон в последний раз, Джуд".
Напомним, во втором туре Ла Лиги Реал обыграл на выезде Овьедо (3:0).