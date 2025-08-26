В мадридском Реале возникла забавная ситуация между игроками команды. Килиан Мбаппе показал в соцсетях селфи, которое на его телефон сделал Браим Диас. На фото испанец продемонстрировал в камеру средний палец.

Француз подписал снимок словами: "Ты взял мой телефон в последний раз, братан".

Браим быстро ответил, выложив скриншот из своей галереи, где хранились несколько селфи Джуда Беллингема с таким же жестом. Полузащитник добавил: "Урок усвоен, бро. Но я учился у этого парня. Ты брал мой телефон в последний раз, Джуд".

Напомним, во втором туре Ла Лиги Реал обыграл на выезде Овьедо (3:0).