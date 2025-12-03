Сергей Разумовский

Во время поединка 14-го тура украинской Премьер-лиги против СК Полтава (1:2) сразу несколько игроков Динамо получили повреждения. Об этом информирует пресс-служба киевского клуба.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние капитана бело-синих Виталия Буяльского. После обследования у полузащитника диагностировали повреждение двух ребер в хрящевой зоне. Срок его восстановления будет зависеть от дальнейшей динамики лечения и реакции организма на нагрузку.

Еще один кадровый удар Динамо получило в обороне. Защитник Денис Попов, вынужденный покинуть поле на 68-й минуте встречи, получил повреждение в зоне крепления приводящих мышц. Медицинский штаб в настоящее время проводит дополнительные обследования, после которых станет понятно, на какой период игрок выбыл из строя.

Тем временем из лазарета Динамо приходят и положительные новости. Полузащитник Николай Шапаренко и форвард Шола Огундана, пропустившие матч против Полтавы, уже вернулись к занятиям в общей группе и готовятся в полноценном режиме к поединку 15-го тура УПЛ против Кудривки. В пятницу к тренировкам с командой должен присоединиться и защитник Кристиан Биловар, который завершает восстановление после своего повреждения.

Отдельно сообщается о состоянии других игроков, которые продолжают реабилитацию. Андрей Ярмоленко, травмированный в матче 12-го тура чемпионата против ЛНЗ (0:1), уже выполняет беговую работу и постепенно набирает форму перед возвращением на поле. Полузащитник Владимир Бражко проходит курс восстановления после перелома ребра, полученного в встрече 13-го тура УПЛ против Колоса (1:2), и пока что тренируется по индивидуальной программе.

Ранее определились арбитры матча Динамо против Кудривки.