Бывший полузащитник сборной Нидерландов и миланского Интера Веслеи Снейдер вернулся к теме вручения Золотого мяча 2010 года, которая до сих пор вызывает активные дискуссии в футбольной среде. Нидерландец поделился собственным видением результатов того голосования и роли Лионеля Месси.

Тогда я считал Лионеля Месси лучшим футболистом мира. Это действительно было так. Но если оценивать именно год, то я провел его лучше. Думаю, я опередил его по достижениям. Прошло уже много лет, но обсуждения этой награды продолжаются до сих пор. Многие считают, что Золотой мяч должны были отдать мне, – приводит слова экс-игрока ютуб-канал Andreas Poke.

В голосовании за Золотой мяч 2010 года Веслеи Снейдер занял четвертое место. Выше него финишировали Лионель Месси, а также партнеры аргентинца по Барселоне Андрес Иньеста и Хави.

Также, портал Goal назвал главных претендентов на Золотой мяч-2026.