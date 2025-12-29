Известный украинский тренер Мирон Маркевич в комментарии Sport.ua поделился своим мнением о выступлениях Артема Довбика в составе Ромы и причинах спада формы нападающего после яркого сезона в Жироне. Специалист признался, что еще на этапе трансфера сомневался в целесообразности переезда украинца в Италию.

Итальянский чемпионат, где большинство команд играет от обороны, не подходит Довбику, который зависит от партнеров. Ему максимально подходила именно Ла Лига, поэтому я и акцентировал на этом внимание в своих тогдашних комментариях, где вся команда играла на Артема. Думаю, руководство клуба согласилось бы улучшить его финансовые условия. Довбик вместе с представителями выбрали Рому, вероятно, в финансовом плане выиграли и Жирона, и сам футболист, но в игровом аспекте – нет. Артем постепенно потерял место в стартовом составе, ухудшились его позиции и в сборной Украины, – сказал Мирон Богданович.

Свой следующий матч Рома проведет сегодня, в понедельник, 29 декабря против Дженоа в 21:45 по киевскому времени. Стала известна причина, по которой Артем Довбик не примет участие в этом поединке.