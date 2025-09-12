Сергей Стаднюк

Завершились все матчи игрового дня пятницы, 12 сентября, в рамках шестого тура украинской Первой лиги.

В Хмельницком Подолье и Пробий сыграли вничью. Гости повели в счете после точного удара Белого на 33-й минуте и в итоге выиграли первый тайм. Однако хозяева смогли отыграться сразу после перерыва – отличился Профатило. Несмотря на дальнейшие попытки обеих команд склонить чаши весов в свою пользу, финальный свисток зафиксировал ничейный результат – 1:1.

Буковина одержала уверенную домашнюю победу над Черниговом и продолжила серию успешных результатов. Первый тайм остался за хозяевами. Бойчук открыл счет, а основные события пришлись на вторую половину. После перерыва нападающий оформил хет-трик. Также за черновчан отличился Гончарук. Чернигов смог ответить лишь голом престижа. Ближе к концу игры забил Койдан. В итоге разгромная и четвертая подряд победа подопечных Сергея Щищенко.

Буковина набрала 14 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. Однако у Черноморца (13) есть матч в запасе. Чернигов (3) и Подолье (2) – третья и вторая команды с конца, а Пробий (5) на одно очко оторвался от зоны переходных матчей за понижение.

Первая лига, шестой тур

Подолье – Пробий 1:1

Голы: Профатило, 49 – Белый, 33

Буковина – Чернигов 4:1

Голы: Бойчук, 21, 62, 90, Гончарук, 57 – Койдан, 79